Военная помощь в случае нападения на одну из стран. КНДР раскрыла содержание договора о стратегическом партнерстве с Россией

CentralAsia (CA) - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который подписали лидер КНДР Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин.

Ключевая статья договора, на которую обращают внимание Yonhap и другие южнокорейские СМИ, — ст. 4, согласно которой «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Это положение почти полностью идентично ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года, за исключением упоминания Устава ООН и внутренних законов России и Северной Кореи, отмечает Yonhap.

Согласно ст. 3 в случае прямой угрозы вооруженной агрессии против Москвы или Пхеньяна стороны должны «согласовать возможные практические меры по координации позиций друг друга в соответствии с запросами любой из сторон и обеспечить сотрудничество в устранении угрозы», немедленно начнутся двусторонние переговоры. Ст. 5 запрещает Москве и Пхеньяну заключать соглашение с третьей страной, которое «угрожает суверенитету и безопасности другой стороны»; Россия и КНДР «не могут позволить третьей стране использовать свою территорию с целью посягательства на суверенитет, безопасность и неприкосновенность территории другой стороны».

Ст. 8 включает положение о «создании систем для принятия совместных мер с целью укрепления оборонного потенциала для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности». В ст. 2 Северная Корея и Россия договорились обмениваться мнениями по двусторонним, а также международным вопросам, а также укреплять «совместную помощь и сотрудничество на международной арене».

Москва и Пхеньян обещают не применять друг против друга «односторонние принудительные меры, в том числе меры экстерриториального характера», и считают их незаконными и противоречащими Уставу ООН (ст. 16). Страны договорились вместе бороться с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью (ст. 17), а также сотрудничать в области информационной безопасности (ст. 18).

Всего в документе 23 статьи, они предусматривают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Последняя статья гласит, что договор действует бессрочно. Если же Россия или КНДР захотят выйти из соглашения, они должны будут письменно уведомить об этом другую сторону. Действие договора прекратится через год со дня получения уведомления.

Договор был подписан во время визита Владимира Путин в КНДР 18–19 июня. Документ пришел на смену прежним соглашениям стран, подписанным в 1961, 2000 и 2001 годах. Помощник российского президента Юрий Ушаков объяснял необходимость нового документа изменением геополитической обстановки и отношений России и КНДР.