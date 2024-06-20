Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 тыс. человек, - «Франс Пресс»

// Agence France-Presse

CentralAsia (CA) - Более тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщило «Франс Пресс» на основании собственных подсчетов. Ранее сообщалось о 550 умерших.

Основной причиной гибели людей стала экстремальная жара. Температура воздуха в Мекке в период хаджа в этом году достигла почти 52 градусов.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщало в воскресенье (основной день хаджа), что 2764 паломника обратились за помощью в связи с тепловыми ударами. Отмечалось, что они не соблюдали рекомендации властей.

Хадж - ежегодное паломничество в Мекку, которое обязан совершить каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В этом году он проходил с 14 по 19 июня.