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Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 тыс. человек, - «Франс Пресс»
// Agence France-Presse

CentralAsia (CA) -  Более тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, сообщило «Франс Пресс» на основании собственных подсчетов. Ранее сообщалось о 550 умерших.

Основной причиной гибели людей стала экстремальная жара. Температура воздуха в Мекке в период хаджа в этом году достигла почти 52 градусов.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщало в воскресенье (основной день хаджа), что 2764 паломника обратились за помощью в связи с тепловыми ударами. Отмечалось, что они не соблюдали рекомендации властей.

Хадж - ежегодное паломничество в Мекку, которое обязан совершить каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В этом году он проходил с 14 по 19 июня.

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