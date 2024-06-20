Глава МИД Армении не примет участия в заседании ОДКБ в Казахстане

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД.

Заседание пройдет 21 июня в Алматы. Причины, по которым господин Мирзоян пропустит встречу, не уточняются.

20 июня Арарат Мирзоян посетит Вильнюс с рабочим визитом и встретится с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщила пресс-секретарь МИД Армении в Facebook. По итогу встречи стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он допускал выход Армении из объединения, если члены ОДКБ не выполнят обязательств и не признают свою зону ответственности. Позднее Пашинян пояснил, что изменит позицию, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится за заявления о войне в Нагорном Карабахе.

В ноябре 2023 года в Минске состоялся саммит ОДКБ, Армения тогда также отказалась принимать участие в этой встрече. В 2024-м армянские власти отказались от взносов в ОДКБ. В апреле Арарат Мирзоян не приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.