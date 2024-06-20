Дипломаты сообщили о росте числа жалоб узбекистанцев на сложности при въезде в Россию

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана стали чаще обращаться в колл-центр посольства своей страны в России с жалобами на сложности при прилете в Москву или следовании транзитом через аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба узбекской дипмиссии.

В посольстве пояснили, что сложности связаны «с дополнительными и чрезмерно длительными» проверками со стороны соответствующих служб аэропорта.

«В целях выяснения обстоятельств Посольством направлено обращение в Министерство иностранных дел Российской Федерации. При этом Консульский отдел Посольства находится на постоянной связи со службой пограничного контроля аэропорта «Шереметьево», — говорится в сообщении.

Проверки в отношении прибывающих в Россию граждан стран Центральной Азии ужесточились после 22 марта, запомнившегося масштабным терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в совершении которого обвиняются несколько граждан Таджикистана. Главным образом проверки касались таджикистанцев, в результате чего официальный Душанбе потребовал от Москвы объяснений. Глава российского МИД Сергей Лавров позвонил 30 апреля своему таджикскому коллеге Сирожиддину Мухриддину и сообщил, что ужесточение проверок носит временный характер и они не направлены против конкретной нации или религии. В таджикском МИД ответили, что слова Лаврова «несовместимы с реальной обстановкой».

3 мая представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России заверило, что граждане Узбекистана при въезде в РФ с какими-либо проблемами не сталкивались.