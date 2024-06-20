В приграничных районах Таджикистана усилили контроль за качеством воды из-за угрозы холеры

- Таджикистан, общество
- 17:14, 20 июня 2024
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CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения Таджикистана взяло под строгий контроль качество воды в приграничных территориях реки Пяндж и в районах Хатлонской области, граничащих с Афганистаном.
Как пишет «Азия Плюс», это связано с зарегистрированными случаями холеры в Афганистане, сообщил заместитель руководителя Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Навруз Джафаров.
«Основная причина проверок – вспышка холеры в Афганистане, достигшая в прошлом году опасного уровня. Заболевание охватило районы Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшон, а также приграничные с Таджикистаном области. В связи с этим вода в реке Пяндж в приграничных районах находится под строгим контролем специалистов Республиканского центра по борьбе с карантинными заболеваниями Минздрава», - сообщил Джафаров.
Он уточнил, что с 3 июня проводится масштабная проверка открытых источников воды в приграничных районах Хатлонской области. Специалисты берут пробы воды и проводят анализы, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
«У нас есть пять рек, которые пересекают границу с Афганистаном. В случае наводнений или попадания сточных вод афганских деревень в реки, существует вероятность возникновения заболевания», – отметил представитель Минздрава.
Он рассказал, что в районах Хатлонской области также будут отслеживаться случаи госпитализации населения с различными кишечными заболеваниями. Несмотря на то, что кишечные инфекции регистрируются ежегодно с различной частотой, в текущей ситуации медики проявляют особую бдительность.
Джафаров подчеркнул, что беспокойство излишне, так как проводимая работа является частью регулярных профилактических мер.
Подобные меры также будут предприняты в открытых водоемах в Душанбе, в районах РПП и Согдийской области.
Эпидемиолог рекомендовал жителям приграничных районов соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки с мылом, кипятить воду для питья и приготовления пищи. Такие меры направлены на предотвращение возможного распространения холеры и других кишечных инфекций.
Ранее, несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев холеры в республике, Минздрав Таджикистана обратился к Роспотребнадзору за содействием в организации профилактического мониторинга и повышении готовности к возможным осложнениям эпидемиологической обстановки, включая приграничные районы.
Стороны договорились о совместной работе, которая включает обучение таджикских специалистов (лаборантов, эпидемиологов и инфекционистов), усовершенствование лабораторных возможностей Таджикистана, проведение совместных исследований и учений.
Переговоры состоялись 15 марта в режиме видеоконференции между руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и заместителем министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Абдухоликом Амирзода.
Что это за заболевание?
Холера – особо опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион (Vibrio cholerae). Выделяемые им токсины поражают тонкую кишку, вызывая водянистую диарею и рвоту.
Заболевание передается фекально-оральным путем через воду или загрязненные продукты. Источник инфекции – человек.
Устойчивость во внешней среде у холерного вибриона высокая: в фекалиях он сохраняется до 150 дней, в выгребных ямах - до 106 дней, в почве - до 60 дней, на поверхности фруктов и овощей - до 4 дней.
В организм человека микроорганизм попадает через пищеварительный тракт. В желудке значительная часть вибрионов погибает под действием соляной кислоты. Оставшиеся бактерии проникают в тонкую кишку, щелочная среда которой благоприятна для их размножения.
Основным симптомом холеры является обильная диарея, которая не сопровождается болью в животе. Стул представляет собой водянистую, мутновато-белую жидкость с плавающими хлопьями («рисовый отвар»).