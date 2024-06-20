В приграничных районах Таджикистана усилили контроль за качеством воды из-за угрозы холеры

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения Таджикистана взяло под строгий контроль качество воды в приграничных территориях реки Пяндж и в районах Хатлонской области, граничащих с Афганистаном.

Как пишет «Азия Плюс», это связано с зарегистрированными случаями холеры в Афганистане, сообщил заместитель руководителя Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Навруз Джафаров.

«Основная причина проверок – вспышка холеры в Афганистане, достигшая в прошлом году опасного уровня. Заболевание охватило районы Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшон, а также приграничные с Таджикистаном области. В связи с этим вода в реке Пяндж в приграничных районах находится под строгим контролем специалистов Республиканского центра по борьбе с карантинными заболеваниями Минздрава», - сообщил Джафаров.

Он уточнил, что с 3 июня проводится масштабная проверка открытых источников воды в приграничных районах Хатлонской области. Специалисты берут пробы воды и проводят анализы, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

«У нас есть пять рек, которые пересекают границу с Афганистаном. В случае наводнений или попадания сточных вод афганских деревень в реки, существует вероятность возникновения заболевания», – отметил представитель Минздрава.

Он рассказал, что в районах Хатлонской области также будут отслеживаться случаи госпитализации населения с различными кишечными заболеваниями. Несмотря на то, что кишечные инфекции регистрируются ежегодно с различной частотой, в текущей ситуации медики проявляют особую бдительность.

Джафаров подчеркнул, что беспокойство излишне, так как проводимая работа является частью регулярных профилактических мер.

Подобные меры также будут предприняты в открытых водоемах в Душанбе, в районах РПП и Согдийской области.

Эпидемиолог рекомендовал жителям приграничных районов соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки с мылом, кипятить воду для питья и приготовления пищи. Такие меры направлены на предотвращение возможного распространения холеры и других кишечных инфекций.

Ранее, несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев холеры в республике, Минздрав Таджикистана обратился к Роспотребнадзору за содействием в организации профилактического мониторинга и повышении готовности к возможным осложнениям эпидемиологической обстановки, включая приграничные районы.

Стороны договорились о совместной работе, которая включает обучение таджикских специалистов (лаборантов, эпидемиологов и инфекционистов), усовершенствование лабораторных возможностей Таджикистана, проведение совместных исследований и учений.

Переговоры состоялись 15 марта в режиме видеоконференции между руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и заместителем министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Абдухоликом Амирзода.

Что это за заболевание?

Холера – особо опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион (Vibrio cholerae). Выделяемые им токсины поражают тонкую кишку, вызывая водянистую диарею и рвоту.

Заболевание передается фекально-оральным путем через воду или загрязненные продукты. Источник инфекции – человек.

Устойчивость во внешней среде у холерного вибриона высокая: в фекалиях он сохраняется до 150 дней, в выгребных ямах - до 106 дней, в почве - до 60 дней, на поверхности фруктов и овощей - до 4 дней.

В организм человека микроорганизм попадает через пищеварительный тракт. В желудке значительная часть вибрионов погибает под действием соляной кислоты. Оставшиеся бактерии проникают в тонкую кишку, щелочная среда которой благоприятна для их размножения.

Основным симптомом холеры является обильная диарея, которая не сопровождается болью в животе. Стул представляет собой водянистую, мутновато-белую жидкость с плавающими хлопьями («рисовый отвар»).

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