Москву накрыл мощный ливень, смерч и ураган. Видео

CentralAsia (CA) - На Москву обрушился ураганный ветер, сильный ливень и смерч. При ударе стихии в домах дрожали стекла, ветер гнул и ломал деревья, сообщают СМИ.

Сообщается о 12 пострадавших.

Власти столицы просят жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Дептранс рекомендует отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро.

Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Также эксперты предупреждают, что в грозу опасно ездить на электросамокатах. В них может ударить молния.

По данным Гидрометцентра, опасная погода продержится в столице до 22 часов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, днем выпадет до 34–36 мм осадков — 47% от месячной нормы. Таким образом, может быть побит рекорд 2015 года, когда 20 июня в Москве выпало 31,7 мм осадков.