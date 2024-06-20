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В Москве два человека погибли в результате мощного ливня
Предыстория: Москву накрыл мощный ливень, смерч и ураган

CentralAsia (CA) -  В Москве два человека погибли в результате мощного ливня. Об этом сообщает Экстренная служба города.

Мужчина погиб в результате падения строительных лесов из-за сильного ветра в центре Москвы, а другой человек погиб из-за падения дерева.

Днем сегодня на Москву обрушился мощный ливен ь с ураганным ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду. В городе было повалено не менее 23 деревьев. Повреждены несколько автомобилей, пострадали девять человек из-за непогоды.

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