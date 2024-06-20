В Москве два человека погибли в результате мощного ливня
- Азия и мир, общество
- 19:28, 20 июня 2024
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|Предыстория: Москву накрыл мощный ливень, смерч и ураган
CentralAsia (CA) - В Москве два человека погибли в результате мощного ливня. Об этом сообщает Экстренная служба города.
Мужчина погиб в результате падения строительных лесов из-за сильного ветра в центре Москвы, а другой человек погиб из-за падения дерева.
Днем сегодня на Москву обрушился мощный ливен ь с ураганным ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду. В городе было повалено не менее 23 деревьев. Повреждены несколько автомобилей, пострадали девять человек из-за непогоды.
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