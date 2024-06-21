Монгольский пловец завоевал две золотые и одну серебряную медали на турнире в Гонконге

CentralAsia (MNG) - Монгольский пловец, 19-летний ЭНХТАМИР Батбаяр завоевал две золотые и одну серебряную медали на предолимпийском турнире «2024 Hong Kong China Long Course Swimming Invitational Trial II».

В турнире приняли участие более 750 пловцов по 17 дистанциям и категориям. Тренер ДЭМУУЛ Эрдэнэмөнх возглавил сборную Монголии в составе ЭНХТАМИР Батбаяр, ЦЭЛМЭГ Хаш-Эрдэнэ и АЛТАННАР Амгалан.

Международный мастер Энхтамир завоевал золотую медаль на дистанциях 50 и 200 метров брассом и серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Кроме того,он установил новый рекорд Монголии на дистанции 50 метров брассом, проплыв за 23,49 секунды. Это на 0,32 секунды лучше предыдущего рекорда Монголии на этой дистанции и в этой категории.

Пловец Цэлмэг и пловчиха Алтаннар улучшили свои личные достижения.

Международная федерация водных видов спорта подтвердила участие пловцов в бассейне Парижской Олимпиады и предоставила по одному праву в каждой мужской и женской категории сборной Монголии. Федерация водных видов спорта Монголии в ближайшее время объявит список пловцов для участия в Олимпийских играх в Париже.

Высокие шансы на участие в Олимпийских играх имеют мастер спорта международного класса Энхтамир Батбаяр и его сестра Энхуслэн Батбаяр.

В мае этого года Мастер спорта международного класса по плаванию ЭНХХУСЛЭН Батбаяр завоевала девять медалей на 66-м открытом чемпионате Малайзии по плаванию 2024 года в Куала-Лумпуре. В частности, Энххуслэн завоевала шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали и установила новые национальные рекорды Монголии на шести различных дистанциях.

источник: middleasiannews.com

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