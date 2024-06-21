Монголия стала 64-й страной, предоставившей Tax Refund

CentralAsia (MNG) - С начала туристического сезона 2024 года в Монголии запущена система Tax Refund для иностранцев

С начала туристического сезона 2024 года в Монголии была запущена система Tax Refund, которая позволяет иностранным туристам возвращать «Возврат налога» с покупок, совершенных на территории Монголии. Таким образом, Монголия стала 64-й страной, вступившей в международную систему, регулирующую порядок возврата Tax Refund или «Возврат налога».

«В целях предоставления доступных банковских услуг иностранным туристам, включая операции покупки и продажи валюты и возврат НДС без затруднений и задержек, Государственный банк Монголии 6 июня открыл филиал «Новая авиакасса» в свободной зоне пограничного контроля международного аэропорта Чингисхан. Помимо внедрения услуги Tax Refund («Возврат налога») по выплате возмещения НДС наличными для иностранных туристов, данный филиал начал обслуживать первый в Монголии долларовый банкомат», — говорится в официальном сообщении Монгольской ассоциация туризма.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени опирается на добычу полезных ископаемых и экспорт минеральных ресурсов. Развитие туризма считается одним из главных приоритетных направлений для диверсификации национальной экономики.

По словам премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, в рамках реализации политики по поддержке туристического сектора в 2023 году Монголию посетило в общей сложности 650 тыс. иностранных туристов. «В результате чего доходы от въездного туризма Монголии составили 1,2 млрд долларов США», — добавил он.

По сообщению Министерства окружающей среды и туризма страны, 2023, 2024 и 2025 годы объявлены «Годами посещения Монголии».

Ввиду этого с 1 октября 2021 года в Монголии был запущен механизм выдачи E-visa. В январе 2023 года Монголия освободила от необходимости оформлять визы туристов из 34 иностранных государств. К концу 2023 года услугами получения E-visa Монголии воспользовались более 31,2 тыс. иностранных граждан.

E-visa Монголии могут получить граждане 99 государств, въезжающих на территорию страны с гостевыми, деловыми или туристическими целями, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

источник: middleasiannews.com

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