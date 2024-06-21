Монголия и Узбекистан будут сотрудничать в области цифрового управления

CentralAsia (MNG) - Монголия и Республика Узбекистан будут сотрудничать в области цифрового управления и информационных технологий.

19 июня 2024 года Государственный секретарь Министерства цифрового развития и связи Монголии г-жа Батцэцэг Батаа приняла делегацию во главе с первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Пекосом Олегом Андреевичем. Об этом сообщили в цифровом ведомстве.

На встрече стороны обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества между Монголией и Узбекистаном в области цифрового управления и информационных технологий.

Первый заместитель министра Пекос Олег Андреевич высоко оценил политику и деятельность правительства Монголии по электронному переходу, подчеркнув конкретные результаты, достигнутые за короткий период времени. Он выразил готовность сотрудничать с Монголией для поддержки стартапов в области информационных технологий в двух странах и обмена опытом для развития электронной экономики в будущем.

По итогам обсуждений обе стороны договорились сотрудничать по вопросам, затронутым на встрече.

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