В Meta отправлена ​​ложная и незаконная информация о выборах в Монголии

CentralAsia (MNG) - Департамент полиции каждую среду предоставляет информацию о нарушениях избирательного законодательства. 20 июня состоялась очередная пресс-конференция.

Всего зарегистрировано 468 жалоб на преступления и нарушения, связанные с парламентскими выборами 2024 года. Из них зарегистрировано 183 заявления о возбуждении уголовного дела и 285 заявлений о нарушениях. 327 жалоб решены, 141 жалоба находится на рассмотрении.

Всего в прошлую среду было рассмотрено 162 жалобы. На сегодняшний день оно выросло до 468 обращений.

Подробно 117 или 63,9% составляют нарушения, связанные с распространением ложной информации во время выборов. В компанию Meta была отправлена ​​ложная и незаконная информация, связанная с выборами.

35% от общего числа нарушений составляют уничтожение и повреждение имущества. В частности, уничтожение или повреждение рекламных щитов. Нарушения, связанные с личной осведомленностью, такие как стирание и рисование лица кандидата на фотографии, продолжаются до сих пор.

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