В ЦИК Монголии назвали возраст избирателей, голосующих на выборах в парламент из России

CentralAsia (MNG) - Большинство проживающих в России монгольских граждан, которые начали голосовать на выборах в Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии, составляют люди в возрасте 20-24 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральной избирательной комиссии страны.

«20 июня стартовало голосование на парламентских выборах для граждан Монголии, живущих за рубежом. В РФ зарегистрировались, чтобы отдать свой голос в посольстве нашей страны в Москве и трех консульствах в Иркутске, Кызыле и Улан-Удэ, 545 монгольских избирателей. Большинство из них в возрасте от 20 до 24 лет», — рассказали в избиркоме.

По его информации, больше всего граждан Монголии голосуют в Москве, где в монгольском посольстве зарегистрировались на голосование 370 граждан. Вторым по численности избирателей стало генеральное консульство в городе Улан-Удэ, где отдадут свой голос 86 человек. В генконсульствах в Иркутске проголосуют 73, а в Кызыле 16 монгольских избирателей.

«Чтобы наши граждане в зарубежных странах успели доехать до монгольских дипмиссий, голосование на этих выборах продлится четыре дня с 20 по 23 июня. Всего для голосования зарегистрировались 13 095 монгольских избирателей, проживающих за границей», — напомнил избирком.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения