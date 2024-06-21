Монголы, живущие за рубежом, начинают голосовать на выборах

CentralAsia (MNG) - ЭНХЦЭЛМЭГ Мөнхбат, представительница избирателей, проживающих за рубежом, прокомментировала: «Мне 18 лет. Голосую первый раз. Я учусь в средней школе в Осаке. Когда я проснулась утром и надела дээл, у меня было ощущение, будто я гуляю по Монголии. Я чувствовала себя очень хорошо, когда впервые проголосовала. Я был очень рада быть первым избирателем, когда утром услышала национальный гимн. Я хочу призвать мое поколение активно участвовать в выборах».

В общей сложности 13 095 тысяч монгольских избирателей в 34 зарубежных странах зарегистрировались для участия в досрочном голосовании, которое продлится четыре дня. По данным Главной избирательной комиссии Монголии, число избирателей, зарегистрированных для участия в выборах, увеличилось втрое по сравнению с парламентскими выборами 2012 года. Монгольские избиратели за рубежом будут голосовать только за партии или коалиции, участвующие в парламентских выборах.

Досрочное голосование на парламентских выборах для наших граждан за рубежом в дипломатических представительствах Монголии состоится 20, 21, 22 и 24 июня 2024 года с 07:00 до 22:00 по местному времени.

источник: middleasiannews.com

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