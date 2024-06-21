На Москву обрушился «Эдгар». Фото последствий урагана и «мегаливня»
- Азия и мир, общество
- 9:56, 21 июня 2024
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|Предыстория: Москву накрыл мощный ливень, смерч и ураган. Видео
CentralAsia (CA) - В Москве ликвидируют последствия десятибалльного шторма (из двенадцати). Активный атлантический циклон, получивший название «Эдгар», принес с собой «залповый ливень», грозы, град и смерч. Порывы ветра достигали 25 м/с. По данным столичного депздрава, из-за урагана два человека погибли и 18 пострадали.
Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей.
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