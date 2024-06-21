В России госпитализированы более 300 человек с ботулизмом

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В России всего в стационарах с ботулизмом находится 301 человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он уточнил, что летальных случаев среди заболевших нет, передает «КоммерсантЪ».

По словам Мурашко, лекарства для лечения пациентов есть в достаточном объеме. Министр также отметил, что география заболевания не изменилась.

«Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнем клинические исследования»,— рассказал Мурашко.

Вспышка заболеваний ботулизмом была зафиксирована на прошедших выходных в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Все пострадавшие употребляли салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО «Гастропорт» и лобио ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Ранее сообщалось о 175 зафиксированных случаев заболевания.

Для этих салатов консервированную фасоль поставляло ООО «Савон-К». Как сообщили в Роспотребнадзоре, продукт хранился с большим количеством нарушений. Работа сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» была приостановлена. Из оборота было изъято 200 тонн продукции, ставшей причиной заболевания.

Было возбуждено уголовное дело. Суд до 15 августа отправил в СИЗО повара «Локалкитчен». Руководство компании суд оставил под домашним арестом. Фигуранты дела обвиняются в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Им грозит до шести лет колонии.