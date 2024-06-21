В Таджикистане запретили носить «чуждую одежду»

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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, сообщает пресс-служба президента. Среди них — закон «О регулировании торжеств и церемоний», который помимо прочего запрещает ношение в стране «чуждой одежды».

Как сообщает Asia-Plus, закон принят на фоне сообщений о штрафах в Таджикистане за ношение хиджаба и требованиях к женщинам носить его как платок. Несоблюдение закона повлечет за собой штраф. Однако в самом законе не уточняется, какая именно одежда считается «чуждой».

Также президент подписал законы, запрещающие «расточительство» и обычай «идгардак».

Идгардак — обычай, связанный с Курбан-байрамом, Ураза-байрамом и праздником Навруз. В это время дети одеваются в красивую одежду и обходят дома с большими сумками, выпрашивая различные угощения.

Пресс-служба таджикского президента уточняет, что законы были приняты с целью «защиты исконных ценностей и национальной культуры», предотвращения суеверий и предрассудков, а также «излишеств и расточительства» в проведении праздников.

В марте Рахмон уже высказывался против ношения хиджаба, называя его «чужой одеждой». «Если мы проявим верхоглядство на языке, в наших действиях, в наших поступках, будем носить длинные платья, пустим длинные бороды, наденем хиджаб и сатр, но у нас плохое сердце и дурные намерения,— это и есть ханжество»,—заявлял он на встрече с активистами и религиозными деятелями.

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