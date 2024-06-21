В Саудовской Аравии во время хаджа умерли три гражданина Таджикистана

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Среди более тысячи погибших от жары во время нынешнего хаджа в Мекке три паломника из Таджикистана. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в Комитете по делам религии страны.

«Погибшие паломники были из Душанбе, Худжанда (Согдийская область) и Фархорского района Хатлонской области. Все они были похоронены в Саудовской Аравии», - сказали в комитете.

Их имена, а также возраст скончавшихся в ведомстве не смогли сказать.

В этом году к мусульманским святыням из Таджикистана отправились 7 тысяч паломников. По данным комитета, первая группа из хаджа вернется в республику 23 июня.

По последним данным, число паломников, погибших во время совершения хаджа в Мекке перевалило за 1000 человек. Причиной роста числа смертей стало экстремальная жара до 52 градусов.

Отмечается, что тысячи людей получили солнечный удар во время стояния на горе Арафат и обхода Каабы, которые являются частью хаджа.

В этом году Мекку посетили более 1,8 млн паломников со всего мира.

Аномально высокие температуры в Саудовской Аравии связаны с глобальным изменением климата. По оценкам аналитиков, средняя температура в Мекке регулярно повышается на 0,4 градуса каждые десять лет.

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