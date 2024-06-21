Минобороны России заявило о массированном налете беспилотников, за ночь сбиты 114 дронов

CentralAsia (CA) - Российские силы ПВО в ночь на 21 июня перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, были сбиты 70 дронов над Крымом и акваторией Черного моря, 43 дрона — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью. Минобороны также отчиталось, что в северо-западной части Черного моря силы морской авиации Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под атаку дронов попали объекты гражданской инфраструктуры региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный», а в Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания.

По словам Кондратьева, среди работников этих объектов есть пострадавшие. Их число он не назвал. Позже губернатор заявил, что в результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников котельной.

В оперативном штабе Краснодарского крае сообщили, что под атаку беспилотников попали Темрюкский, Ейский и Северский районы. Повреждения получило здание автовокзала «Южный». По данным штаба, в результате атаки дронов пострадало четыре человека. Два человека пострадали на территории Ильинского НПЗ, где после атаки беспилотников начался пожар.

Беспилотники ночью атаковали и Тахтамукайский район в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Никто не пострадал, повреждена крыша частного дома в поселке Яблоновском.