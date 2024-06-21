Yutong представляет крупнейший в мире завод по производству автобусов на новой энергии

CentralAsia (MNG) - Европейские СМИ были приглашены посетить парк Yutong и завод новой энергии Yutong в Чжэнчжоу, Китай, 15-16 мая для ознакомления с исследовательским центром инженерных технологий производителя и его достижениями в области автономности и транспортных средств на новой энергии (NEV).

Этот визит является первым в своем роде для Yutong и представляет собой попытку развеять некоторые мифы и загадки о китайских производителях, торгующих прессой и YouTube-блогерами со всей Европы. Routeone был приглашен, и здесь мы пользуемся возможностью поделиться тем, что мы узнали из этого опыта.

Посетитель впечатляется масштабом, когда его перевозят по промышленному комплексу автономные автобусы Xiayu 4-го уровня производителя, которые с момента своего дебюта в 2019 году в настоящее время работают в 16 городах Китая, где они проехали два миллиона километров в аналогичных контролируемых условиях. Этот масштаб — сила Yutong; это позволило компании стать первыми в мире в области отраслевых исследований и разработок, одновременно производя автобусы в масштабах, которые обычно не встречаются где-либо еще.

В 2023 году продажи производителя коммерческих автомобилей на новой энергии превысили 190 000 единиц. Это составляет более 28% доли внутреннего рынка и 10% доли мирового рынка. В том же году компания поставила в общей сложности 36 518 автобусов и сейчас близка к достижению отметки в 100 000 экспортированных автобусов. Coach остается одним из наиболее комплексных продуктов в бизнесе Yutong и представляет собой одно из его самых ярких технических преимуществ.

Благодаря этому росту каждый год Yutong инвестирует 5% своего дохода в развитие «современных автобусных технологий». Европейская делегация подробно рассмотрела некоторые плоды этих инвестиций, в том числе первую в отрасли лабораторию Национальной службы аккредитации Китая по оценке соответствия (CNAS), постдокторскую рабочую станцию ​​и Национальный научно-исследовательский центр инженерных технологий. Управление и безопасность электробуса. Команда исследований и разработок Yutong сейчас насчитывает около 3000 сотрудников.

Опыт наблюдения за таким большим количеством технологических исследований и разработок в одном месте, проводимых одним производителем, нелегко забыть, и на сессии, организованной генеральным директором Yutong Bus Europe Джеком Ли, делегации была предоставлена ​​возможность обсудить дальнейшие вопросы. Подробно о продуктах Yutong и новых энергетических амбициях расскажет Гаопэн Ли, президент Академии экологически чистых автобусных технологий Yutong.

Будущее Yutong — разведка

Будущее автомобилей Yutong, несомненно, — это электромобили на водороде и аккумуляторах. По словам г-на Гаопэна, более умные автобусы, облачные платформы и интеллектуальные услуги «будут охватывать все аспекты», а автономные разработки улучшат обслуживание автопарка (помимо Xiayu, делегация стала свидетелем автономных возможностей одноэтажного автобуса U12 при парковке). и зарядка).

Будущее автомобилей Yutong, несомненно, — это электромобили на водороде и аккумуляторах. По словам г-на Гаопэна, более умные автобусы, облачные платформы и интеллектуальные услуги «будут охватывать все аспекты», а автономные разработки улучшат обслуживание автопарка (помимо Xiayu, делегация стала свидетелем автономных возможностей одноэтажного автобуса U12 при парковке). и зарядка).

«В целом мы применяем разные варианты для разных продуктов, чтобы найти наиболее подходящий», — говорит г-н Гаопенг. «Что касается двигателей внутреннего сгорания (ДВС), мы сосредоточились на разработке водородного ДВС. Мы основываем разработку нашей технологии на предоставлении подходящих вариантов для клиентов и снижении затрат. Мы хотим, чтобы наши клиенты не только добились нулевого уровня выбросов, но и с меньшими затратами».

Китай поставил цель пикового уровня выбросов углерода в 2030 году и цель углеродной нейтральности на 2060 год. Г-н Гаопэн отмечает, что после 2030 года в центре внимания Yutong будет сочетание топливных элементов и водородных ДВС. «Yutong как корпорация будет внимательно следовать дорожной карте по нулевым выбросам углекислого газа, а также политике Китая и другим глобальным целям. Это включает в себя европейские амбиции по достижению нулевых выбросов».

Быстрая зарядка также долгое время была в центре внимания развития технологий Yutong. Почти все коммерческие автомобили Yutong оснащены зарядкой постоянным током, что означает, что за один час их можно зарядить до 100% даже при мощности 400 кВтч и более. Г-н Гаопэн говорит, что Yutong стремится сократить скорость зарядки до 30–40 минут за счет разработки новых зарядных устройств.

На сегодняшний день в Улан-Баторе курсируют более 100 автобусов Yutong. Всего будет импортировано 600 таких автобусов.

источник: middleasiannews.com

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