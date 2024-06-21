Премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО. Его поддержали все 32 страны альянса

Марк Рютте

CentralAsia (CA) - Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его единственный соперник президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал страны альянса, что снимает свою кандидатуру, сообщает «Би-би-си».

Рютте заменит действующего генсека Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре.

20 июня кандидатуру Рютте утвердили все 32 члена альянса, хотя официальное одобрение будет получено только на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле.

Как пишет издание, 57-летний Рютте займет этот пост в сложной обстановке продолжающегося российско-украинского конфликта, а также возможного сворачивания финансирования и сокращения роли США, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Трамп неоднократно высказывал недовольство тем, что другие страны НАТО не тратят на оборону положенные 2% от бюджета.

Рютте смог выставить свою кандидатуру на высший пост альянса только после того, как заявил, что уйдет из политики.

В июле прошлого года, после распада его правящей коалиции, он пообещал, что пока что продолжит возглавлять временное правительство, но вновь выставлять свою кандидатуру на выборах не намерен.

Новая коалиция была создана после всеобщих выборов в Нидерландах, которые прошли в конце мая. Четыре образовавшие ее партии согласовали кандидатуру Дика Шуфа в качестве премьер-министра, что позволило Рютте уйти в отставку.

Кандидатура Рютте, учитывая его 14-летнее пребывание в самых верхних эшелонах европейской политики, также как и его последовательная поддержка Украины, была положительно воспринята в большинстве стран НАТО, в том числе и в таких ключевых членах альянса, как США, Британия, Франция и Германия, пишет издание.

Однако поначалу свои возражения высказали три страны: Турция, Венгрия и Румыния.

Анкара сняла свои возражения после того, как Рютте лично отправился туда в апреле, чтобы переговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С Венгрией все было несколько сложнее. Однако 18 июня Будапешт согласился снять свои возражения, после того как голландский премьер пообещал, что не будет требовать от венгерского правительства предоставлять военную помощь Украине.

С Румынией же все было совсем просто: после того, как Йоханнес снял свою кандидатуру, он попросил Совет обороны Румынии поддержать Рютте, что и было сделано.