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В Узбекистане мужчину арестовали за ношение никаба

CentralAsia (UZ) -  Жителя Ташкентской области Узбекистана арестовали на 15 суток за ношение никаба и женской одежды. Об этом сообщили в пресс-службе Ташкентского городского суда, передает «Газета.uz».

Отмечается, что полицейские задержали 22-летнего жителя Букинского района Ташкентской области когда он ходил по одному из столичных базаров в женской одежде и никабе. При задержании он попытался оказать сопротивление правоохранителям. Во время судебного заседания мужчина сообщил, что с детства интересовался женской одеждой и носил никаб.

Суд признал мужчину виновным в административных правонарушениях и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста и штрафа в размере 10 базовых расчетных величин ($268).

В ноябре 2023 года в Узбекистане вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф до $406 за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.

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