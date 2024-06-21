Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: Генпрокуратура Украины подозревает двух казахстанцев, один из них - бывший полицейский

CentralAsia (KZ) - Украинское следствие заявило, что установило лиц, которые устроили в Киеве покушение на казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова.

На сайте Офиса генпрокурора Украины опубликованы подозрения двум гражданам Казахстана - Алтаю Жаканбаеву (1988 года рождения) и Мейраму Каратаеву (1991 года рождения).

В тексте подозрения утверждается, что они прибыли в Киев 2 июня, установив слежку за Садыковым. Для этого предполагаемые киллеры купили машину и начали собирать информацию о маршрутах передвижения жертвы.

Они также купили пистолет с глушителем и сняли квартиру рядом с местом преступления. В день покушения они подъехали на автомобиле к дому, где жил Садыков. Каратаев с пистолетом ждал его у подъезда, а Жаканбаев следил за окружающей обстановкой.

После того, как к подъезду подъехала машина Садыкова, Каратаев подошел к водительскому окну и выстрелил жертве в голову. Садыков получил проникающее ранение в мозг.

Уехав с места преступления, мужчины выбросили пистолет у забора киевского зоопарка.

Подозреваемые пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск, сообщила Национальная полиция Украины.

Суд в Киеве заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, по данным следствия, подозреваемые въехали на территорию Украины 2 июня через границу с Польшей.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по задержанию подозреваемых.

В МВД Казахстана 21 июня заявили, что Мейрам Каратаев в январе 2019 года был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых. Об этом 21 июня в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Глава государства внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве. По поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры», – информировал Уали.

Отмечается, что казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола.

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Покушение на казахского оппозиционного журналиста, создателя YouTube и Telegram-каналов «Басе» Айдоса Садыкова произошло 18 июня в Киеве. К припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и выстрелил в водителя. В машине находилась супруга журналиста, она не пострадала. 19 июня Токаев заявил, что Казахстан готов помочь в расследовании покушения.

Садыков находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Садыков вместе с супругой Натальей с 2014 года живут в Украине, где имеют статус беженцев. В Казахстане они с 2023 года объявлены в розыск по обвинению в разжигании социальной, национальной или религиозной розни.

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