Нигматилла Юлдашев переназначен генпрокурором Узбекистана на новый срок
- Узбекистан, общество
- 15:15, 21 июня 2024
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Нигматилла Юлдашев
CentralAsia (UZ) - На 53-м пленарном заседании Сената 21 июня была рассмотрена и одобрена кандидатура Нигматиллы Тулкиновича Юлдашева, представленная на должность генерального прокурора Узбекистана на новый пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-служба Сената.
В соответствии со статьями 95 и 109 Конституции Узбекистана в новой редакции кандидатура на должность генпрокурора представляется президентом и рассматривается сенаторами на пленарном заседании Сената.
Напомним, Нигматилла Юлдашев был назначен генеральным прокурором в 2019 году, а до этого, с 2015 года, он возглавлял Сенат Олий Мажлиса.
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