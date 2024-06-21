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Нигматилла Юлдашев переназначен генпрокурором Узбекистана на новый срок
Нигматилла Юлдашев
Нигматилла Юлдашев

CentralAsia (UZ) -  На 53-м пленарном заседании Сената 21 июня была рассмотрена и одобрена кандидатура Нигматиллы Тулкиновича Юлдашева, представленная на должность генерального прокурора Узбекистана на новый пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

В соответствии со статьями 95 и 109 Конституции Узбекистана в новой редакции кандидатура на должность генпрокурора представляется президентом и рассматривается сенаторами на пленарном заседании Сената.

Напомним, Нигматилла Юлдашев был назначен генеральным прокурором в 2019 году, а до этого, с 2015 года, он возглавлял Сенат Олий Мажлиса.

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