Армения объявила о признании независимости Палестины

CentralAsia (CA) - Армения признает Палестину в качестве независимого государства, говорится в заявлении, распространенном МИД страны.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что Армения поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газе, а также «искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, в установлении прочного мира между еврейским и палестинским народами».

«На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип «двух государств» в решении израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне могут реализовать свои законные чаяния», - говорится в сообщении.

МИД Израиля вызвал посла Армении на беседу с выговором после заявления из Еревана.

22 мая о признании Палестины в качестве независимого государства объявили Испания, Норвегия и Ирландия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу тогда назвал решение признать Палестину «наградой за терроризм». Послы Израиля были отозваны для консультаций из стран, признавших независимость Палестины. Вопрос о признании Палестины был вынесен и на рассмотрения парламента Дании, но депутаты проголосовали против.