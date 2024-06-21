Ким Чен Ын подарил Путину его бюст и портрет. Фото

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- 16:31, 21 июня 2024
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- Обновлено: 16:32, 21 июня 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии со встречи президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. На кадрах видны в том числе бюст российского президента и его портрет на черном холсте, которые подарил лидер Северной Кореи.
Бюст Владимира Путина выполнен в белом цвете, на постаменте присутствует надпись. Что именно там указано, прочитать невозможно. Портрет Владимира Путина — овальной формы, на черном фоне изображены Красная площадь и салют. На других фотография видны и другие подарки Ким Чен Ына Владимиру Путину, включая кинжал.
19 июня помощник президента России Юрий Ушаков не назвал, что конкретно председатель КНДР подарил Владимиру Путину. Он только уточнял, что «они связаны с изображением президента». Ушаков также говорил, что Москва подарила Пхеньяну автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
Стало известно, что Ким Чен Ын также подарил Владимиру Путину охотничьих собак северокорейской породы пхунсан. Дмитрий Песков сообщил, что собаки будут жить в Москве.
Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18–19 июня. Всего главы государств провели в переговорах более 11 часов. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран.