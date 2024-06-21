Ким Чен Ын подарил Путину его бюст и портрет. Фото

CentralAsia (CA) - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии со встречи президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. На кадрах видны в том числе бюст российского президента и его портрет на черном холсте, которые подарил лидер Северной Кореи.

Бюст Владимира Путина выполнен в белом цвете, на постаменте присутствует надпись. Что именно там указано, прочитать невозможно. Портрет Владимира Путина — овальной формы, на черном фоне изображены Красная площадь и салют. На других фотография видны и другие подарки Ким Чен Ына Владимиру Путину, включая кинжал.

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19 июня помощник президента России Юрий Ушаков не назвал, что конкретно председатель КНДР подарил Владимиру Путину. Он только уточнял, что «они связаны с изображением президента». Ушаков также говорил, что Москва подарила Пхеньяну автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

Стало известно, что Ким Чен Ын также подарил Владимиру Путину охотничьих собак северокорейской породы пхунсан. Дмитрий Песков сообщил, что собаки будут жить в Москве.

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Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18–19 июня. Всего главы государств провели в переговорах более 11 часов. По итогам встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран.