В ОДКБ заявили о сохранении всех обязательств организации перед Арменией

Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (CA) - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается союзником организации. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации — это суверенное право и решение страны», — цитирует Тасмагамбетова ТАСС.

Тасмагамбетов также выразил надежду, что Ереван прояснит ситуацию относительно своего членства в ОДКБ.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ. Он допускал выход Армении из объединения, если члены ОДКБ не выполнят обязательств и не признают свою зону ответственности. В ноябре 2023 года в Минске состоялся саммит ОДКБ, Армения тогда также отказалась принимать участие в этой встрече. В 2024-м армянские власти отказались от взносов в ОДКБ.

Никол Пашинян говорил, что изменит позицию, если президент Беларуси Александр Лукашенко извинится за заявления о войне в Нагорном Карабахе. В частности, Лукашенко назвал войну в регионе «освободительной» и заявил, что обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым необходимость «удержать победу».