Почему некоторые люди ни разу не болели COVID-19 во время пандемии? Ученые нашли причину

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CentralAsia (CA) - За время пандемии COVID-19, продолжавшейся более трех лет, некоторые люди ни разу так и не подхватили инфекцию. Ученые обнаружили, что дело в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, сообщает The Guardian.

Группа британских ученых провела эксперимент еще в 2021 году – в разгар пандемии. 36 здоровым взрослым добровольцам, которые не болели ковидом и не были вакцинированы, через нос ввели низкую дозу вируса.

У 16 участников исследователи отслеживали активность иммунных клеток в крови и слизистой носа. Оказалось, что добровольцы разделились на три группы:

у шестерых развилась стойкая инфекция – они заболели;

трое получили временно положительные тесты на COVID-19;

в семи тестах всегда были отрицательными, но они имели сформированный иммунный ответ.

У людей из второй и третьей групп еще до контакта с COVID был высокий уровень активности гена под названием HLA-DQA2. Это наблюдалось в клетках, сигнализирующих об опасности для иммунной системы.

Ученые заключили, что люди с высоким уровнем активности HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на COVID-19. Однако у них все же нет абсолютного иммунитета – некоторые добровольцы подхватили вирус после исследования.

У людей, получивших кратковременный положительный результат теста, ученые зафиксировали быстрый иммунный ответ в клетках носа (в течение суток после заражения) и более медленный иммунный ответ в клетках крови. В то же время у заболевших сразу реакция в носу была медленнее – в среднем через пять дней после контакта с вирусом.

Исследователи надеются, что полученные результаты могут стать основой для разработки более эффективных методов лечения и вакцин, имитирующих оптимальные защитные реакции.