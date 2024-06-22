Instagram запускает трансляции только для «близких друзей»

CentralAsia (CA) - Пользователи Instagram смогут вести трансляции для выбранной группы людей, а не для полного списка своих подписчиков. Об этом пишет The Verge.

«Instagram внедряет возможность вести прямые трансляции для более узкой, более частной аудитории.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи Instagram смогут проводить прямые трансляции, доступные только для их списка «Близких друзей». К прямому эфиру могут присоединиться до трех других аккаунтов и вести трансляцию вместе с пользователем, который его организовал. Эта функция разворачивается по всему миру», - пишет издание.

До сих пор любой мог присоединиться к трансляции и посмотреть ее, если ее вели на публичном аккаунте. А на закрытом аккаунте трансляцию могли смотреть все подписчики. В целом это популярная функция для блогеров и знаменитостей, которые общаются с поклонниками на трансляциях.

В Instagram заявили, что «функцию можно использовать, чтобы делиться тем, что у вас на уме, показывать мемы, вместе делать домашнее задание или просто общаться».

По словам TechCrunch, приватные трансляции показывают движение Instagram к большей приватности на платформе.