Ученые выяснили, какая диета может продлить жизнь женщин

CentralAsia (CA) - Ученые определили, что в долгосрочной перспективе средиземноморская диета снижает риск смертности от всех причин у женщин на 23%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого ученые в течение 25 лет наблюдали более 23 тысяч американок, сообщает Neuroscience News.

Работу, подтверждающую положительное влияние этой диеты на обмен веществ, резистентность к инсулину и воспалениям, опубликовали в JAMA.

О пользе средиземноморской диеты на здоровье свидетельствовали и другие исследования, но они не изучали влияние этого способа питания в долгосрочной перспективе.

«Это открытие подчеркивает потенциал поощрения более здоровых пищевых привычек для снижения общего риска смертности», - сказал ведущий автор исследования Шафкат Ахмад.

Группа ученых анализировала около 40 биомаркетов, включая метаболизм, воспаление, инсулинорезистентность и ожирение. Также ученые изучали данные, полученные из анкет участниц относительно их приемов пищи, роста, веса и артериального давления.

Исследователи учебной больницы Гарвардской медицинской школы Brigham and Women's Hospital обнаружили, что среди здоровых американок в возрасте от 25 лет, принявших участие в исследовании, меньший риск смертности имели те, которые придерживались средиземноморской диеты.

Кроме того, тщательное соблюдение этого способа питания снизило риск смерти от рака на 17%, а от сердечно-сосудистых заболеваний - на 20%.

Средиземноморская диета – это разнообразная растительная диета , богатая растениями, в частности орехи, семена, фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые.

Основным источником жиров для этого способа питания считаются оливковое масло (обычно первого отжима). Также диета подразумевает умеренное потребление рыбы, птицы, молочных продуктов, яиц и алкоголя.

Употребление в пищу мяса, сладостей и обработанных продуктов допускается в исключительных случаях.