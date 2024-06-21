Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Апелляции Бишимбаева и Байжанова будут рассматривать в прямом эфире

CentralAsia (KZ) - Заседания судебной коллегии, которая будет рассматривать апелляционные жалобы на приговор по делу бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и его родственника Бауржана Байжанова, будет проходить в прямом эфире, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

Уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова уже поступило в апелляционную инстанцию, напомнили в суде. Первое заседание назначено на 10:00 26 июня.

«Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции», – говорится в сообщении.

13 мая суд Астаны приговорил экс-министра Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также в истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой. В действиях Бишимбаева признали опасный рецидив преступления. В случае вступления приговора в силу подать на УДО экс-министр сможет лишь к 2040 году, отбыв 16 лет наказания.

Бахытжана Байжанова признали виновным в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и назначили ему четыре года лишения свободы.

Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Второй подсудимый по делу Бахытжан Байжанов просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

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