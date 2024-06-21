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Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: Генпрокуратура Казахстана начала расследование
Айдос Садыков
Айдос Садыков

CentralAsia (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование по факту покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киева, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению главы государства по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня в Киеве, Генеральная прокуратура РК начала досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Создана следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых, добавили в ведомстве.

«Вчера генеральный прокурор Казахстана обратился к генеральному прокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии этого преступления, задействовав в нём наиболее опытных казахстанских следователей», – добавили в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела взяли на особый контроль.

Покушение на казахского оппозиционного журналиста, создателя YouTube и Telegram-каналов «Басе» Айдоса Садыкова произошло 18 июня в Киеве. К припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и выстрелил в водителя. В машине находилась супруга журналиста, она не пострадала. 19 июня Токаев заявил, что Казахстан готов помочь в расследовании покушения.

Садыков находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в покушении на убийство подозревают двух граждан Казахстана. Их объявили в международный розыск.

Садыков вместе с супругой Натальей с 2014 года живут в Украине, где имеют статус беженцев. В Казахстане они с 2023 года объявлены в розыск по обвинению в разжигании социальной, национальной или религиозной розни.

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