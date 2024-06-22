В Монголии открылся первый капсульный отель. ФОТО

CentralAsia (MNG) - «Дышите глубоко и расслабьтесь с фильтрованным кислородом в одно- и двухместных номерах», — говорится в рекламе отеля.

Первый капсульный отель Монголии UB POD открыл свои двери на шестом этаже офиса Diamond на улице Дамдинсурэна. Он способен одновременно принять 34 гостя, предлагая на выбор одноместные и двухместные капсулы.

В стопке 8 капсул на одного человека и 2 капсулы на пару. Размер больше, чем ожидалось. Что касается размеров, то ширина для одного человека составляет 95 см, для пары – 1 метр 40 см, длина – 2 метра, высота – 1 метр 10 см.

В капсуле кислород фильтруется через воздуховод с двойным фильтром и подается через кондиционер. Гость дышит чистым фильтрованным кислородом и получает достаточно кислорода для лечения в кислородной комнате, поэтому он получает достаточный отдых для очень крепкого и глубокого сна.

И решить в нем все что нужно, типа wifi, usb, свет, экран и т.д.

Каждому гостю предоставляется личное место для хранения вещей с ключами для закрепления багажа и переобувания.

Стоимость капсул составляет 20 долларов США в сутки для одного человека и 35 долларов США в сутки для пары.

Помимо капсул, номера с двухъярусными кроватями /bunk bed/ для 4-8 человек или пар оснащены 00, раковиной, регулируемым освещением, розетками и USB-разъемами у каждой кровати. Отель UB POD также уникален сочетанием двухъярусной кровати /bunk bed/ и капсульной зоны.

Существует определённый набор правил, которых следует придерживаться. Самое главное из них — не шуметь. При прослушивании музыки и просмотре телевизора лучше пользоваться наушниками.

Первый капсульный отель в мире «Capsule Inn Osaka» был спроектирован Кисё Курокавой, и открыт 1 февраля 1979 года в районе Умеда в городе Осака, Япония.

источник: middleasiannews.com

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