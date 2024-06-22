Нигматилла Йулдошев назначен генпрокурором Узбекистана на новый срок

CentralAsia (UZ) - Йулдошев Нигматилла Тулкинович назначен на должность генерального прокурора Узбекистана на новый срок. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее кандидатура Йулдошева была одобрена на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

Нигматилла Тулкинович Йулдошев — узбекский государственный деятель. В 2015-2019 годах занимал должность председателя Сената Олий Мажлиса. Генеральный прокурор Республики Узбекистан с 20 июня 2019 года.