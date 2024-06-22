На большей части Казахстана ожидаются дожди, в отдельных регионах сильные дожди

CentralAsia (KZ) - Практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находится под влиянием циклонической деятельности, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром.

Как сообщает «Казгидромет», на западе, севере, северо-западе страны прогнозируется выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 22-23 июня на западе, 22-24 июня на северо-западе, 22 июня на севере страны.

Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до +25…+35°С, на востоке до +31…+39°С, на северо-западе понижение до +22…+30°С, на юге до +30…+38°С, на юго-востоке до +25…+38°С, на севере, в центре колебание +23…+36°С до +28…+38°С.

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