В Бельгии проституцию приравняли к другим профессиям. Секс-работникам оплатят декрет и отпуск

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CentralAsia (CA) - В Бельгии принят закон, гарантирующий работникам секс-индустриии защиту их социальных прав и возможность трудиться по контракту. Об этом пишет euronews.

Благодаря закону, утвержденному в мае этого года в Бельгии, секс-работники вскоре получат те же соцправа, что и представители других профессий. Новые правила позволят им заключать контракты с лицензированными работодателями.

Ранее хостес-бары и салоны эротического массажа в Бельгии существовали в «серой» правовой зоне: проституткам платили наличными или нанимали их на должность официанток. По мнению сторонников закона, это оставляло возможность для различных злоупотреблений.

Отменив уголовную ответственность за некоторые формы сутенерства, бельгийские власти намерены прописать четкие правила игры для сектора, создав профстатусы, соответствующие специфическим аспектам секс-работы, и гарантируя женщинам доступ к пособиям по безработице, медицинскому страхованию и декретному отпуску.

Для легального трудоустройства проституток их работодатель должен пройти проверку на наличие судимости, получить лицензию и работать только на территории Бельгии. Он также обязан уважать право женщин отказать клиенту и прервать сексуальный акт в любой момент.

Для кого тогда этот закон? «Такие правила — далеко не везде. Есть женщины, которых заставляют принимать клиентов. И вот для них очень важно, что документ приняли, - считает Манон, работница секс-бизнеса с 19 лет. - Это работа должна давать нам те же права, что и любая другая».

Но реформу приветствуют не все. Некоторые феминистские ассоциации осуждают подход к женщине как к товару, считая, что закон никак не защищает иностранок, часто жертв сутенеров. Без разрешения на работу они не могут трудиться по контракту.

С этим несогласны многие профессионалы, владельцы салонов встреч. «Секс-работа всегда была и есть. И если она не на виду, то продолжается в подполье», - утверждает Карин Ван Дер Эльст, владелица Villa Tinto в Антверпене. Это - комплекс витрин, которые посуточно арендуют проститутки.

Новый закон, таким образом, вызывает много вопросов. По мнению экспертов, уйдут годы прежде чем можно будет оценить его влияние на условия жизни секс-работников, а также на состояние сектора торговли людьми и сутенерства.