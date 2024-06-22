Президент Монголии посетит Республику Узбекистан с государственным визитом

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 23–26 июня посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает администрация президента Монголии.

По сообщению администрации президента Монголии, стороны планируют провести в Ташкенте переговоры на высоком уровне, в ходе которых будут обсуждаться вопросы дальнейшего расширения и укрепления монголо-узбекских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

В повестку визита включены планы по развитию конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, увеличению двустороннего товарооборота, реализации проектов сотрудничества в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, животноводстве, легкой промышленности, здравоохранении, транспорте, логистике и других сферах. Стороны также обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей. Оба президента обсудят международные проблемы.

Кроме того, по итогам саммита стороны подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов.

В рамках программы государственного визита лидеры двух стран проведут встречи с представителями ведущих компаний и деловых кругов, а также проведут ряд других двусторонних мероприятий.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа также посетит узбекскую Хиву.

Государственный визит является первым визитом на высшем уровне с момента установлен

источник: middleasiannews.com

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