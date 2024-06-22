На следующей неделе в Алматы ожидается жара до 38°C и грозы

CentralAsia (KZ) - В течение следующей недели в Алматы температура воздуха повысится до 38 градусов, но при этом будут сильные дожди и ветер. Об этом пишет zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 22 по 28 июня в городе будет жаркая погода. Но прогнозируются и осадки, временами сильные, с грозами и порывистым ветром.

22 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +31+33°C.

23 июня: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

24 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +30+32°C.

25 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +31+33°C.

26 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем сильная жара +34+36°C.

27-28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +36+38°C.

Ранее синоптики рассказали, что на большей части территории страны ожидаются дожди, в отдельных регионах – сильные.

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