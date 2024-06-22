В Узбекистане воздух прогреется до 41 градуса

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

По территории Узбекистана сохранится жаркая погода с температурой воздуха 34-39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 41 градуса.

По большей части равнинной территории республики без осадков, в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

В горных районах сохранится неустойчивый характер погоды. По предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 24 июня местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 24 июня 30-35°, 25-26 июня повышение до 35-40°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 24 июня местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 24 июня 32-37°, 25-26 июня повышение до 36-41°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 24 июня местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 24-25 июня 32-37°, 26 июня 34-39°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 24 июня местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 24-25 июня 35-40°, 26 июня 36-41°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, 24 июня местами возможен кратковременный дождь, гроза, 25-26 июня без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, 24 июня местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 20-25°, днем днем 24-25 июня 32-37°, 26 июня 34-39°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-25 июня 20-25°, 26 июня 23-28°.