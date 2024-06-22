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В Перми задержан узбекистанец за попытку изнасилования женщины

CentralAsia (UZ) -  В Пермском крае был задержан гражданин Узбекистана, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю.

Следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что днем 16 июня компания иностранных граждан распивала алкогольные напитки на берегу реки, расположенной в Пермском муниципальном округе. 29-летний гражданин Узбекистана совершил попытку изнасилования 32-летней местной жительницы, однако его действия были пресечены очевидцами.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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