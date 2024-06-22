экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава МИД Узбекистана принял верительные грамоты от посла Монголии

CentralAsia (UZ) -  Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты от посла Монголии Е.П. Дааданхуу Батбаатара.

Стороны обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, вопросы развития экономической дипломатии, разработки совместных перспективных проектов, содействия более тесному сотрудничеству во всех сферах.

Президент Монголии 23-26 июня посетит Узбекистана с государственным визитом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com