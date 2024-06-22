Глава МИД Узбекистана принял верительные грамоты от посла Монголии

CentralAsia (UZ) - Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты от посла Монголии Е.П. Дааданхуу Батбаатара.

Стороны обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, вопросы развития экономической дипломатии, разработки совместных перспективных проектов, содействия более тесному сотрудничеству во всех сферах.

Президент Монголии 23-26 июня посетит Узбекистана с государственным визитом.