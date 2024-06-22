Во Владивостоке задержаны узбекистанцы за нападение на сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора

CentralAsia (UZ) - Следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело о нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора и нарушении ее половой неприкосновенности группой мигрантов (п. «а,б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

Как сообщила следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны 4 гражданина Узбекистана.

Они доставлены в следственный отдел для производства следственных действий. Он заключили под стражу.

В рамках расследования будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации с последующей дачей уголовно-правовой оценки, как должностным лицам, так и лицам из числа жителей Приморья, способствовавших их легализации в России.