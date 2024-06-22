Гибель 68 детей от сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане: Мать осужденного выплатила первые 500 млн сумов пострадавшим

Сардор Кариев

CentralAsia (UZ) - Мать бывшего начальника Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева Мунира Кариева начала выплачивать компенсации пострадавшим по делу о «Док-1 Макс». Об этом сообщает podrobno.uz.

По словам адвокатов, мать Кариева внесла 500 млн сумов (39,6 тыс. долларов) на депозитный счет суда.

Экс-глава фармагентства Сардор Кариев приговорен к 18 годам лишения свободы. Потерпевшими по делу о «Док-1 Макс» признаны 86 детей.

В мае Мунира Кариева выразила готовность компенсировать моральный ущерб пострадавшим в размере 75,6 млрд сумов (5,9 млн долларов) в течение трех лет.

С осени 2022 года и по январь 2023 года в Узбекистане стали регистрировать детские смерти, причиной которых был указан прием препарата «Док-1 Макс» производства индийской фармкомпании Marion Biotech. По сообщению Минздрава Узбекистана, в распространявшейся в стране партии лекарства был обнаружен этиленгликоль.

В Службе госбезопасности заявили, что при проведении лабораторных исследований препарата «Док-1 Макс» были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественный сироп был допущен к реализации. На судебном заседании в октябре 2023 года сообщалось, что производитель сиропа и его узбекские дистрибьюторы платили врачам и аптекарям огромные суммы за то, чтобы те продвигали лекарственное средство на местном рынке.

На слушании 5 января объявили, что число детей, скончавшихся после приема индийского сиропа, возросло до 68, еще 16 пострадавших стали инвалидами. В качестве обвиняемых по делу проходили 23 человека.

Вердикт в отношении фигурантов дела «Док-1 Макс» Ташкентский горсуд огласил в конце февраля текущего года. Глава компании-дистрибьютора данного препарата, гражданин Индии Рагвендра Пратар получил 20 лет колонии. Экс-директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева приговорили к 18 годам лишения свободы. Длительные сроки заключения получили и его заместители — по 16 лет.

Кроме того, суд установил размер компенсаций, которые ряд осужденных, включая Пратара, Кариева и его заместителей, должен выплатить семьям или законным представителям пострадавших. Согласно постановлению, сумма составит один млрд сумов ($80 тысяч) по каждому из 68 летальных случаев и еще четырем, когда у пациентов выявлены тяжелые последствия. Семьи четырех детей с удовлетворительным состоянием получат по 500 млн ($40 тысяч), родные еще восьмерых выздоровевших — по 200 млн ($16 тысяч).