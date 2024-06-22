Экстремальная жара убивает сотни людей во всем мире, - Reuters

CentralAsia (CA) - Изменение климата может способствовать рекордной жаре, которая может превзойти прошлое лето как самое жаркое за все время. Об этом пишет Reuters.

Предполагается, что рекордные температуры последних дней стали причиной сотен, если не тысяч смертей в Азии и Европе.

В Саудовской Аравии почти два миллиона паломников-мусульман завершают на этой неделе хадж в Мекке. Согласно сообщениям иностранных властей, сотни людей погибли во время хаджа из-за температуры выше 51 градуса по Цельсию. В том числе погибли о по меньшей мере 530 египтян. Еще 40 остаются пропавшими без вести.

По данным Земной обсерватории Национального управления океанических и атмосферных исследований США, страны Средиземноморья пережили неделю высоких температур, из-за чего от Португалии до Греции и вдоль северного побережья Африки в Алжире произошли лесные пожары.

В Сербии метеорологи прогнозируют температуру около 40 градусов на этой неделе, поскольку ветры из Северной Африки перенесли горячий фронт через Балканы. Органы здравоохранения объявили красный уровень опасности и посоветовали людям не выходить на улицу.

Служба экстренной помощи Белграда сообщила, что врачи за ночь выезжали 109 раз для лечения людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями.

В этом году Европа столкнулась с потоком погибших и пропавших без вести туристов из-за жары. 55-летний американец был найден мертвым на греческом острове Матраки, сообщила полиция в понедельник. Это третья подобная смерть туриста за неделю.

Широкая полоса восточной части США засыхала под тепловым куполом, явлением, которое возникает, когда сильная система высокого давления удерживает горячий воздух над регионом, предотвращая попадание холодного воздуха и вызывая повышение температуры земли.

В Нью-Йорке открылись центры экстренного охлаждения в библиотеках, центрах для престарелых и других учреждениях. Хотя школы города работали в обычном режиме, ряд районов в близлежащих пригородах отправляли учеников домой пораньше.

В четверг метеорологические власти выпустили предупреждение о чрезмерной жаре в некоторых частях американского штата Аризона, включая Финикс, где ожидается, что температура достигнет 45,5 градусов.

По данным властей, в соседнем штате Нью-Мексико лесные пожары, вызванные палящей жарой, унесли жизни двух человек, сожгли более 23 000 акров территории и разрушили 500 домов.

Летний период в Индии длится с марта по май, когда муссоны начинают медленно распространяться по стране и сбивать жару. Но в среду в Нью-Дели была зарегистрирована самая теплая ночь за последние 55 лет: индийская обсерватория Сафдарджунг сообщила о температуре 35,2 градусов в час ночи.

Обычно ночью температура падает, но ученые говорят, что изменение климата приводит к повышению ночных температур. Во многих частях мира ночи теплеют быстрее, чем дни.

По данным метеорологического департамента, в Нью-Дели с 14 мая в течение 38 дней подряд максимальная температура составляла 40 градусов или выше.

Представитель министерства здравоохранения Индии заявил, что в период с 1 марта по 18 июня было зарегистрировано более 40 000 случаев предполагаемого теплового удара и по меньшей мере 110 подтвержденных случаев смерти.

Однако получить точные данные о погибших от волн жары сложно. Большинство органов здравоохранения связывают смерть не с жарой, а скорее с болезнями, усугубляемыми высокими температурами, такими как сердечно-сосудистые заболевания.

Всемирная метеорологическая организация заявляет, что существует 86%-процентная вероятность того, что один из следующих пяти лет затмит 2023 год и станет самым теплым за всю историю наблюдений.

В то время как общая глобальная температура выросла почти на 1,3 градуса, изменение климата, превышающее доиндустриальный уровень, приводит к более экстремальным температурным пикам, что делает волны тепла более распространенными, интенсивными и продолжительными.

Ученые говорят, что волны тепла будут продолжать усиливаться, если мир продолжит высвобождать вызывающие потепление климата выбросы в результате сжигания ископаемого топлива.