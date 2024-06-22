Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: Один из подозреваемых сдался правоохранительным органам Казахстана

CentralAsia (KZ) - Алтай Жаканбаев, подозреваемый в покушении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, 21 июня обратился в органы внутренних дел Казахстана.

Как сообщили в Генпрокуратуре РК, он был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления.

Покушение на казахского оппозиционного журналиста, создателя YouTube и Telegram-каналов «Басе» Айдоса Садыкова произошло 18 июня в Киеве. К припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и выстрелил в водителя. Садыков находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Украинское следствие заявило, что установило лиц, которые устроили в Киеве покушение: это граждане Казахстана Алтай Жаканбаев (1988 года рождения) и Мейрам Каратаев (1991 года рождения).

По версии следствия, Каратаев подошел к водительскому окну и выстрелил жертве в голову. А Жаканбаев наблюдал за обстановкой.

Уехав с места преступления, мужчины выбросили пистолет у забора киевского зоопарка.

Подозреваемые пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск. Суд в Киеве заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации Генпрокуратуры Казахстана, для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Генпрокуратура РК зарегистрировала уголовное дело по факту покушения на убийство Садыкова.

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