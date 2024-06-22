В Узбекистане продолжает снижаться добыча газа и производство электроэнергии

CentralAsia (UZ) - За 5 месяцев 2024 года в Узбекистане добыча газа снизилась на 5,2%, добыча нефти - на 6,9%, добыча угля - на 3,7%, производство дизельного топлива - на 12,6%. Производство электроэнергии также начало снижаться, сообщает Kun.uz.

Агентство по статистике опубликовало данные по промышленному производству за январь-май 2024 года.

За первые 5 месяцев текущего года объем добычи газа составил 18,8 миллиарда кубометров, что меньше на 1 миллиард кубометров, или 5,2%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Показатели добычи газа за январь-май 2024 года:

- январь – 3,99 млрд кубометров (4,31 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года);

- февраль – 3,71 млрд кубометров (3,85 млрд кубометров);

- март – 3,89 млрд кубометров (4,16 млрд кубометров);

- апрель – 3,7 млрд кубометров (3,94 млрд кубометров);

- май – 3,52 млрд кубометров (3,6 млрд кубометров).

Для информации, в 2022 году добыча газа снизилась с 53,8 млрд до 51,67 млрд куб. м, или 4%, а в 2023 году - с 51,67 млрд до 46,71 млрд куб. м, или 9,6%.

Изменение объемов добычи природного газа с 2017 по 2023 год (данные Агентства по статистике):

- 2017 год – 56 млрд 417,6 млн кубометров;

- 2018 год – 60 млрд 396,5 млн кубометров;

- 2019 год – 60 млрд 537,5 млн кубометров;

- 2020 год – 49 млрд 736,2 млн кубометров;

- 2021 год – 53 млрд 802 млн кубометров;

- 2022 год – 51 млрд 678,4 млн кубометров;

- 2023 год – 46 млрд 710,3 млн кубометров.

Добыча природного газа в Узбекистане в последние годы неуклонно снижается. В частности, за период 2019-2023 годов это снижение составило 22,8 процента. Снижение внутренней добычи компенсируется импортом газа из Туркменистана и России.

За первые 5 месяцев добыча угля составила 1901,5 тыс. тонн, что меньше на 73,7 тыс. тонн или на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также за отчетный период добыча нефти снизилась с 327,6 тыс. тонн до 305 тыс. тонн, а добыча газового конденсата увеличилась с 511,2 тыс. тонн до 527,5 тыс. тонн.

В январе-мае производство электроэнергии снизилось на 1,3% или 426 млн кВтч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, за 5 месяцев 2023 года было произведено 31,58 млрд кВтч электроэнергии, тогда как в соответствующем периоде текущего года этот показатель снизился до 31,16 млрд кВтч.

За отчетный период производство дизельного топлива снизилось с 439,8 тыс. тонн до 384,4 тыс. тонн (-12,6 процента), а производство бензина выросло с 550,8 тыс. тонн до 568,9 тыс. тонн (+3,2 процента).