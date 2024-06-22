Проливные дожди на юге Китая: 38 человек погибли, двое пропали без вести

CentralAsia (KZ) - В результате проливных дождей в уезде Пиньюань провинции Гуандун на юге Китая погибли 38 человек, еще двое пропали без вести. Такие данные озвучили местные власти 21 июня, сообщает Синьхуа.

На уезд Пиньюань 16 июня обрушились проливные дожди, которые вызвали сход оползней и наводнения.

С момента начала сезона паводков совокупное количество осадков в уезде Пиньюань составило 1221,6 мм, что почти вдвое превышает показатель обычных лет.

По предварительным статистическим данным, эти стихийные бедствия затронули 55 тыс. 388 жителей уезда и обрушили 2247 помещений.

Ущерб в результате паводков оценивается в 5,85 млрд юаней или же около $822 млн.

На месте проводятся спасательный работы и оказывается помощь пострадавшим, также ведутся восстановительные работы.

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