В Астане горит здание в районе «Хан шатыра». Видео

CentralAsia (KZ) - В Астане горит здание в районе «Хан шатыра», сообщает Tengrinews.kz.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в здании по адресу Туран, 37/9. Подразделения департамента по ЧС Астаны выехали на пожар по повышенному рангу вызова.

«По прибытии пожарных установлено, что на 26-м этаже жилого комплекса горит наружное покрытие квартиры», - сообщили в МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас работают насосы высокого давления. Ведутся работы по тушению. Ранее эвакуировали 8 человек, в том числе ребенка.

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