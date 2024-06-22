В Италии задержан турист из Казахстана за вандализм в Помпеях

CentralAsia (KZ) - Турист из Казахстана был задержан в субботу утром сотрудниками службы безопасности, после того как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи (Италия).

Как сообщает euronews, о произошедшем было сообщено на стационарный пост карабинеров, расположенный рядом с парком, после чего нарушитель был задержан.

Ему придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма ущерба будет названа после проведения технической экспертизы.

Где находится Дом Цеев в Помпеях

Дом Цеев, раскопанный в 1913-1914 годах, является одним из редких примеров древнего жилища позднего самнитского периода (II век до н. э.). Считается, что домом владел магистрат Луций Цей Секунд, о чем свидетельствует надпись, начертанная на внешнем фасаде дома.

Фасад дома с белой лепниной и высоким порталом, увенчанным кубическими капителями, демонстрирует строгий вид, который должен был иметь дом влиятельного человека в этот период.

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