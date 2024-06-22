Пограничники СНГ обсудили проведение спецопераций на западном и азиатском направлениях

CentralAsia (CA) - Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) рассмотрел вопросы проведения совместных спецопераций на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Членами Совета командующих была дана оценка проводимым в 2024 году совместным специальным пограничным операциям «Запад - 2024» и «Шекара - 2024», организаторами которых являются Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и Пограничная служба КНБ Республики Казахстан. Рассмотрены вопросы проведения совместных специальных пограничных операций на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2025 году», - говорится в сообщении.

На заседании было принято решение о внесении на рассмотрение Совета глав государств СНГ проекта программы сотрудничества государств - участников Содружества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.

«Участниками заседания обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества, совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности. Важнейшими из них стали решения, касающиеся проведения в 2025 году Эстафеты Победы вдоль внешних границ государств - участников СНГ, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и итогов деятельности Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы в рамках реализации мероприятий, посвященных 30-летию со дня его образования. По итогам заседания принято 14 решений, направленных на дальнейшее укрепление и расширение многостороннего пограничного сотрудничества», - проинформировали в координационной службе.

В заседании, которое прошло под руководством председателя СКПВ, руководителя Пограничной службы ФСБ России генерала армии Владимира Кулишова, приняли участие делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств - участников Содружества, а также секретариата Организации Договора о коллективной безопасности и Исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.