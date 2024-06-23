73-летняя студентка окончила университет в Монголии

CentralAsia (MNG) - Накануне своего 73-летия госпожа НЯМХАНД Мэдэгмаа завершила учебу в Сельскохозяйственном университете по специальности «Животноводство» и получила диплом. Она живет в сомоне Цагаан-Овоо аймака Дорнод.

Женщина доказала, что учиться никогда не поздно, и что возраст – всего лишь число.

Г-жа Нямханд окончила Сельскохозяйственный техникум аймака Дорнод в 1974 году. По образованию она – втеринар средней квалификации. Вышла на пенсию в 2013 году. Чтобы помочь дочери в ее работе, она поступила в университет и окончила его с отличием. Ее дочь тоже ветеринар. Женщины занимаются селекцией черной козы.

«Когда я училась 2,5 года, я заплатила более 4 миллионов тугриков за обучение. Раньше я платила эти взносы со своей пенсии. Человеку, который пасет скот в сельской местности, было нелегко пойти в университет в Улан-Баторе. Мне удалось успешно окончить учебу, потому что мои дети меня очень поддерживали и оплачивали мои транспортные расходы», — говорит она.

«Черные козы из сомона Цагаан-Овоо аймака Дорнод — это козы, доставшиеся нам от предков. Они известны во всем мире своим прекрасным самым тонким кашемиром. Они черной масти, но дают белый кашемир. По состоянию на этот год такой кашемир является самым дорогим на рынке. Наша дочь работает над селекцией черных коз, чтобы в дальнейшем разводить их. Я поступила в университет и закончила его, чтобы помочь ей с этим», — сказала г-жа Нямханд.

источник: middleasiannews.com

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